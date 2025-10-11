Riccione, arrestato 34enne con oltre 10 chili di droga nascosti nello scooter

Un controllo di routine si è trasformato in un importante sequestro di droga a Riccione. I Carabinieri della Compagnia locale hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne albanese, residente in provincia e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Venerdì sera, una pattuglia del Radiomobile ha intimato l’alt a un’auto in via Tasso. L’uomo alla guida ha mostrato subito segni di nervosismo, spingendo i militari ad approfondire il controllo. Durante la perquisizione personale e del veicolo, i Carabinieri hanno trovato alcune dosi di cocaina e hashish già pronte per la vendita.

Le indagini si sono quindi estese all’abitazione del sospettato, con il supporto dell’unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Riccione. Il fiuto del cane Ziko ha condotto i militari a uno scooter parcheggiato nel cortile condominiale. Nonostante il tentativo dell’uomo di impedire l’ispezione, nel vano sottosella sono stati rinvenuti 107 panetti di hashish e diversi “sassi” di cocaina confezionati sottovuoto.

In totale, i Carabinieri hanno sequestrato oltre 10 chilogrammi di hashish, circa 700 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Il 34enne è stato arrestato e portato nel carcere di Rimini, in attesa della convalida del fermo.







