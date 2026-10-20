CRONACA Riccione, arrestato con 61 grammi di cocaina: decisiva la segnalazione dei cittadini In manette un 31enne albanese. La Squadra Mobile ha sequestrato 23 involucri di droga, denaro e materiale per il confezionamento.

Riccione, arrestato con 61 grammi di cocaina: decisiva la segnalazione dei cittadini.

Una segnalazione dei cittadini ha fatto scattare le indagini della Squadra Mobile di Rimini, culminate nella serata del 19 ottobre con l'arresto di un 31enne albanese, domiciliato a Riccione, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli investigatori, dopo aver ricevuto un esposto su una presunta attività di vendita di cocaina, hanno avviato servizi di osservazione.

Il controllo è scattato in via Licata, a Riccione. Secondo quanto riferito dalla Polizia, l'uomo ha lasciato cadere un involucro contenente cocaina. La perquisizione dell'auto ha permesso di trovare altre due confezioni nascoste nel bocchettone dell'aria condizionata, oltre a 255 euro in contanti.

Gli accertamenti sono proseguiti nell'abitazione, dove sono stati sequestrati un involucro con un sasso di cocaina, altri 19 involucri termosaldati, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Complessivamente 23 involucri per circa 61 grammi di cocaina. Il 31enne è stato arrestato in flagranza e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo.

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