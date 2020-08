CARABINIERI Riccione: arrestato ladro di Rolex in vacanza Si tratta di un uomo di 32 anni partenopeo che durante la vacanza in riviera ha messo a segno almeno due colpi

Circa 20.000 euro il valore dei Rolex rubati a una coppia di Riccione da un rapinatore 32enne partenopeo. L'uomo a bordo di uno scooter ha avvicinato la coppia intimandoli, con una pistola puntata al volto, di consegnare i preziosi. Oltre agli orologi anche contati e le chiavi dell'auto. Dopo la rapina i Carabinieri di Riccione hanno individuato il mezzo utilizzato dal malvivente parcheggiato poco lontano dal centro di Cattolica. L'uomo però è riuscito nuovamente a far perdere le sue traccie e a compiere un'altra rapina a Misano. Stesso modus operandi, questa volta la vittima è stata una donna che stava tornando a casa.

Poco dopo però l'uomo è stato intercettato nuovamente dai Carabinieri mentre si stava dirigendo, insieme alla famiglia, verso lo scooter. Dalla perquisizione è stata trovata la pistola giocattolo e in seguito nell'abitazione anche tutta la refurtiva. Il rapinatore, pregiudicato per vari reati, si trovava in vacanza in riviera con l'intero nucleo familiare. Ora è stato arrestato e trasferito al carcere di Rimini.



