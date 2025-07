Riccione, auto sfonda la recinzione dell’aeroporto Rimini - San Marino: a bordo tre giovani

Il video dei rilievi e dei soccorsi

Incidente nel tardo pomeriggio di lunedì in via Piemonte, a Riccione, dove una Volkswagen Golf GTI, condotta da un giovane – pare 18enne – è uscita di strada mentre viaggiava in direzione mare-monte.

Per cause in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che ha sbandato e abbattuto decine di metri della recinzione metallica dell’aeroporto internazionale "Federico Fellini" di Rimini-San Marino, lato sud. L’auto ha terminato la sua corsa contro la barriera in filo spinato che delimita il perimetro aeroportuale.

A bordo della vettura, oltre al conducente, c’erano altri due ragazzi. Nonostante la violenza dell’impatto – testimoniata dallo scoppio degli airbag, dal parabrezza sfondato e dai danni gravi alla parte anteriore – tutti e tre sono rimasti feriti in modo lieve.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, i soccorritori sanitari e il personale di sicurezza dell’aeroporto, che ha immediatamente messo in sicurezza l’area.

I rilievi sono in corso, così come la valutazione dei danni alla recinzione ed eventuali ripercussioni sul traffico aereo. La dinamica dell’incidente sarà ricostruita anche grazie alla testimonianza dei presenti e alla documentazione fotografica. Nessun altro veicolo risulta coinvolto.