Riccione, autocisterna a fuoco al casello dell'autostrada: fiamme e fumo visibili da chilometri - VIDEO

Un'autocisterna si è ribaltata e ha preso fuoco poco dopo mezzogiorno nei pressi del casello autostradale di Riccione, sull'A14, provocando pesanti disagi alla circolazione e l'intervento di numerose squadre di soccorso. Secondo le prime informazioni, il mezzo avrebbe perso carburante dopo il ribaltamento, causando l'innesco delle fiamme che hanno coinvolto poi altri due mezzi. Una densa colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, si è alzata dalla zona dell'incidente, mentre alcuni boati sono stati avvertiti durante le fasi dell'incendio.

Secondo le prime informazioni il bilancio è di un solo ferito, il conducente dell'autocisterna, le cui condizioni non sarebbero gravi. Le fiamme sono state domate nel giro di circa 1 ora e mezza dai Vigili del Fuoco di Rimini, intervenuti sul posto, ai quali si sono aggiunte squadre di rinforzo provenienti dai comandi di Forlì e Pesaro, impegnate nelle operazioni di spegnimento, nella messa in sicurezza dei mezzi e nella bonifica dell’area.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale del 118, la Polizia Stradale, i Carabinieri e la Polizia locale di Riccione, impegnati nelle operazioni di soccorso, nella gestione della viabilità e nelle attività necessarie a garantire la sicurezza dell’area. Presenti sul posto anche l’assessore alla Polizia locale e Sicurezza Oreste Capocasa e l’assessore al Personale Alessandro Nicolardi, che hanno seguito da vicino le operazioni di intervento e il coordinamento dei soccorsi, sempre in contatto con la sindaca Daniela Angelini, spiegano dal Comune.

A seguito dell’incidente era stata disposta la chiusura temporanea di via Berlinguer e di alcune strade limitrofe per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della zona. Intorno alle 13:30 la viabilità è stata ripristinata: via Berlinguer e tutte le altre strade interessate sono state riaperte al traffico. Resta invece chiuso il solo accesso al casello autostradale di Riccione, con l’ingresso e l’uscita ancora interdetti per consentire il completamento degli interventi sul luogo dell’incidente.





