CRONACA Riccione: bambina disabile cade in acqua durante i fuochi: carabiniere si tuffa e la salva Eroico gesto di un militare dell’Arma libero dal servizio: ha salvato una bimba di 9 anni caduta nel porto con la sedia a rotelle. Applausi e commozione tra i presenti.

Riccione: bambina disabile cade in acqua durante i fuochi: carabiniere si tuffa e la salva.

Attimi drammatici al porto canale di Riccione, nella tarda serata di ieri, durante lo spettacolo pirotecnico per la tradizionale festa della “Madonna del Mare”. Pochi minuti prima della mezzanotte, tra le centinaia di persone accorse per assistere ai fuochi d’artificio, una bambina di 9 anni disabile, in sedia a rotelle, ha perso l’equilibrio ed è precipitata nelle acque del porto.

Il tratto in cui è avvenuto l’incidente ha una profondità superiore ai due metri, e la minore, ancora legata alla carrozzina, rischiava di affondare. La scena ha lasciato attoniti molti dei presenti, ma tra la folla c’era anche un Appuntato dei Carabinieri di Riccione, libero dal servizio, che ha reagito con prontezza.

Senza esitazione, il militare si è gettato in acqua e ha raggiunto rapidamente la bambina. Con freddezza e lucidità è riuscito a liberarla dai sistemi di sicurezza che la tenevano vincolata alla carrozzina e a riportarla in superficie, tra lo sgomento e l’emozione dei presenti, esplosi in un applauso liberatorio al termine del salvataggio.

Sulla banchina, la bambina è stata subito soccorsa dal personale sanitario già presente in zona per garantire l’assistenza all’evento. Fortunatamente, le sue condizioni sono risultate buone, così come quelle del carabiniere che ha compiuto il salvataggio. Una vicenda che, pur con momenti di profonda tensione, si è conclusa nel migliore dei modi.

