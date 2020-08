Riccione: bambino infila braccio in impastratrice. Liberato dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco

A Riccione, nel pomeriggio, un caso di cronaca riguardante un bimbo di appena 7 anni. Il piccolo si trovava all'interno del laboratorio di una piadineria di Viale Dante, quando, per motivi ancora non chiari, avrebbe infilato un braccio in un'impastatrice; non avvedendosi, forse, che era accesa. Sono stati momenti drammatici: l'arto è rimasto bloccato nel macchinario. Sul posto l'intervento immediato dei vigili del fuoco e del personale del 118. Il bambino non ha mai perso conoscenza, e si è infine riusciti a liberare il suo braccio, con le dovute cautele. Poi la corsa in ambulanza all'ospedale di Rimini, per valutare eventuali lesioni.



I più letti della settimana: