Riccione, blitz dei Carabinieri: quattro arresti per furti, armi e droga

Il video dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato quattro cittadini albanesi, di età compresa tra i 24 e i 44 anni, ritenuti responsabili di furti in abitazione, ricettazione, detenzione di stupefacenti e possesso illecito di armi. Il blitz è scattato dopo un’indagine avviata in seguito a segnalazioni di furti nella provincia di Rimini.

Monitorando i sospettati, i militari hanno accertato la loro attività criminale e, nella serata di ieri, li hanno bloccati a bordo di un’auto. Alla vista dei Carabinieri, i quattro hanno tentato la fuga a piedi, aggredendo i militari. Durante la colluttazione, un carabiniere ha riportato la frattura di una mano.

All’interno del veicolo, i militari hanno trovato una pistola semi-automatica, oltre 40 orologi di lusso (tra cui Rolex, Omega e Zenith) e capi firmati. Le perquisizioni estese alle abitazioni degli arrestati, tutte situate a Rimini, hanno portato al sequestro di ulteriori oggetti di valore, gioielli, armi da fuoco (tre pistole revolver, tre semi-automatiche e quattro fucili da caccia) perfettamente funzionanti, oltre a munizioni.

Gli agenti hanno inoltre scoperto un panetto di oltre 700 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. Sotto un divano è stata rinvenuta una somma di 20.000 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita e pronta per essere inviata nel paese d’origine degli arrestati.

Il valore complessivo dei beni recuperati è stimato in decine di migliaia di euro. Una parte della refurtiva è già stata restituita ai legittimi proprietari, mentre continuano gli accertamenti per identificare i destinatari di altri oggetti.

Gli arrestati, noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati trasferiti al carcere di Rimini in attesa della convalida dell’arresto.