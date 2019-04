Riccione: brutta caduta per un 17 enne tedesco durante un salto con l'asta

Brutto incidente questa mattina allo stadio Nicoletti di Riccione per un giovane turista. Il 17 enne si trovava nella pista di atletica quando, intorno alle 11,20, nell'affrontare un salto con l'asta qualcosa è andato storto ed è precipitato a terra, battendo la testa, sembra fuori dal materassino. La brutta caduta gli ha causato un trauma cervicale. Il turista tedesco era in vacanza in compagnia di alcuni amici. Subito è scattato l'allarme e sul posto è giunto il 118. Il medico, dopo averlo stabilizzato, vista la gravità delle lesioni, ha richiesto l'intervento dell'Elisoccorso di Ravenna che ha trasportato lo sfortunato atleta al Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità.