Riccione, cade un pino in viale Catullo: strada bloccata per ore, nessun ferito.

Paura ma fortunatamente nessun ferito nella mattinata di giovedì a Riccione, dove un pino di alto fusto è crollato improvvisamente su via Catullo, poco prima dell’intersezione con via Parini, intorno alle ore 9. L’albero, che si trovava sul marciapiede lato mare, si è sradicato e ha invaso completamente la carreggiata, bloccando la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto sono intervenuti gli operai di Geat, che hanno provveduto alla rimozione del pino per ripristinare la viabilità, riaperta poco prima delle 13. Presenti anche gli agronomi della stessa azienda, che hanno effettuato un primo sopralluogo: il pino era in buona salute, ma l’apparato radicale risultava ridotto e poggiava su un substrato sabbioso, non compatto.

La rimozione parziale dell’asfalto, nell’ambito dei lavori sul marciapiede, potrebbe aver innescato il cedimento. In zona si trovavano alcuni operai, ma nessuno è rimasto coinvolto. È stata già avviata un’ispezione approfondita su tutti gli altri pini presenti lungo viale Catullo, per prevenire nuovi episodi simili.

