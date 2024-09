OSPEDALE CECCARINI Riccione: Carabinieri e Polizia locale garantiscono sicurezza di medici e personale sanitario

Riccione: Carabinieri e Polizia locale garantiscono sicurezza di medici e personale sanitario.

Da agosto, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia locale di Riccione hanno avviato un servizio congiunto per garantire la sicurezza e la serenità degli operatori sanitari e dei pazienti del Pronto soccorso dell’ospedale Ceccarini. Questa iniziativa - che integra l’attività già svolta dall’Arma - è stata definita da un incontro tra l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa, la comandante della Polizia locale Isotta Macini, il vicecomandante Vincenzo Giuliani, e la direttrice dell'ospedale Bianca Caruso, insieme alla direttrice e alla coordinatrice del Pronto Soccorso e della Medicina d’Urgenza, Rosa Intermite ed Elisa Palanghi e mira a tutelare l'ambiente ospedaliero con controlli regolari.

Agenti di Polizia locale e Carabinieri pattugliano l’area del Pronto soccorso soprattutto nelle ore considerate più critiche, come il tardo pomeriggio e la sera, per prevenire eventuali situazioni di tensione. In caso di bisogno, sono pronti a intervenire tempestivamente per riportare la necessaria serenità. Inoltre, il comando della Polizia locale ha messo a disposizione dei medici e del personale paramedico del Ceccarini un numero dedicato per richiedere interventi d'urgenza.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: