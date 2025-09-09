SOTTO I RIFLETTORI Riccione, casa occupata da mesi: insulti alla proprietaria e minacce alla troupe di "Fuori dal coro" La vicenda di Carla, 78 anni, finisce in tv: lite con gli inquilini abusivi e intervento dei carabinieri. La donna: "Sono disperata, voglio tornare a casa mia".

Riccione, casa occupata da mesi: insulti alla proprietaria e minacce alla troupe di "Fuori dal coro".

Da quattro mesi non può più rientrare nella sua abitazione di via Liguria a Riccione. Carla, 78 anni, si è ritrovata la casa occupata da una coppia dopo la scadenza del contratto di affitto a maggio, e da allora vive un incubo. La sua vicenda, raccontata a fine luglio dal Resto del Carlino, è arrivata domenica sera anche su Rete 4, nella rubrica Ladri di case del programma "Fuori dal coro" condotto da Mario Giordano.

Le telecamere hanno documentato un confronto ad alta tensione: agli operatori e alla proprietaria gli occupanti, Erika e il compagno, hanno rivolto insulti e minacce. "Noi non siamo abusivi di niente", ha protestato l’uomo, mentre la donna si è scagliata contro la troupe: "Se vengo fuori te le do anche a te guarda". Una situazione degenerata al punto da richiedere l’intervento dei carabinieri.

Il clima era già esplosivo da tempo. Nei giorni scorsi la proprietaria era finita al pronto soccorso con un trauma cranico e cinque giorni di prognosi dopo un’aggressione avvenuta durante un litigio. "Io sono disperata, voglio tornare a casa mia", ha ripetuto davanti alle telecamere.

Il caso ha fatto rapidamente il giro dei social, suscitando indignazione e solidarietà per la donna. A Riccione, episodi simili non hanno precedenti recenti. Ora si attendono sviluppi giudiziari, mentre la signora Carla continua a chiedere di poter rientrare nella casa dove ha vissuto una vita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: