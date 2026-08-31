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Riccione, cede un pino di 80 anni in viale Catullo: abbattuto per motivi di sicurezza

La pianta, alta 20 metri, aveva subito una rotazione del fusto e delle radici. L’area era stata messa in sicurezza domenica dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco

31 ago 2026
Riccione, cede un pino di 80 anni in viale Catullo: abbattuto per motivi di sicurezza

È stato abbattuto questa mattina il pino domestico di circa 80 anni che domenica pomeriggio aveva subito un improvviso cedimento strutturale all’incrocio tra viale Catullo e viale Ceccarini, all’altezza del sottopasso. La pianta, alta 20 metri e con una circonferenza del tronco di 250 centimetri, aveva riportato una rotazione del fusto e dell’apparato radicale.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, tecnici comunali, Geat e Polizia locale, con la temporanea chiusura della strada. Una prima riduzione della chioma aveva consentito di stabilizzare provvisoriamente l’albero, ma i sopralluoghi effettuati nelle prime ore di oggi hanno accertato che le radici erano ormai irrimediabilmente compromesse.

Il pino, situato tra un edificio e il sottopasso, era già sottoposto a monitoraggio e sarebbe stato interessato da una prova di trazione in vista della programmata rimozione. Il cedimento di domenica ha reso necessario anticipare l’abbattimento per garantire la sicurezza pubblica.




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