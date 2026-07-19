PERLA VERDE Riccione celebra la Madonna del Mare tra tradizione e fede Veleggiata delle imbarcazioni storiche, processione in mare e omaggio ai caduti. In serata la messa solenne e i fuochi d'artificio sul porto

Riccione celebra la Madonna del Mare tra tradizione e fede.

È entrata nel vivo a Riccione la tradizionale Festa della Madonna del Mare, che nel fine settimana ha richiamato al porto cittadini e turisti tra momenti di fede, memoria e spettacolo.

Le celebrazioni sono iniziate sabato con la suggestiva veleggiata della Saviolina e delle imbarcazioni storiche, che hanno riportato in mare le antiche vele della marineria romagnola. Questa mattina si è svolto il momento più solenne della manifestazione, con la deposizione della corona davanti alla statua della Madonnina sul porto, seguita dalla tradizionale processione in mare.

Al largo è stato reso omaggio ai caduti in mare con il lancio di una seconda corona commemorativa, in ricordo di marinai e pescatori che hanno perso la vita e come preghiera di protezione per chi continua a navigare.

Le celebrazioni si concluderanno questa sera alle 21 con la Santa Messa solenne, presieduta dal vescovo emerito monsignor Francesco Lambiasi, seguita dal tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio sul mare, appuntamento che chiuderà la festa tra le luci del porto di Riccione.

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