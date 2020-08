VITA NOTTURNA Riccione, chiuso per assembramento l'Hakuna Matata Al gestore 400 euro di multa e locale chiuso per 5 giorni. Il sindaco di Misano ha incontrato i gestori delle discoteche del comune per fare il punto per Ferragosto

Riccione, chiuso per assembramento l'Hakuna Matata.

È stato chiuso dai carabinieri di Riccione l'Hakuna Matata, ristorante e locale sulla spiaggia del Marano. Gli uomini dell'Arma, allertati da alcuni clienti, hanno fatto un lungo servizio di osservazione la passata notte, dalla mezzanotte alle 3, scattando foto e riprendendo video che hanno attestato come nel locale, che prima di una certa ora funziona da ristorante, si fosse creato assembramento in pista. Una vera e propria discoteca secondo i carabinieri, con tanto di vocalist, e senza che le persone in pista osservassero le misure di sicurezza, distanziamento e mascherina. Al gestore 400 euro di multa e locale chiuso per 5 giorni. L'Hakuna Matata quindi resterà chiuso per il Ferragosto. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

E proprio in vista del Ferragosto il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, ha incontrato i gestori delle quattro discoteche del Comune, per chiedere "massima collaborazione e massima attenzione al rispetto dei protocolli di sicurezza". All'incontro hanno partecipato i titolari dei locali Villa delle Rose e Byblos, recentemente fatti chiudere dai carabinieri per 5 giorni causa assembramenti, e quelli di Peter Pan e Living. "A loro - spiega il sindaco - abbiamo chiesto la massima attenzione per la limitazione degli accessi". Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sui prossimi 10 giorni, spiega Piccioni. "Ci troviamo in un periodo delicato e l'affluenza prevista nei prossimi giorni è alta. È sicuramente fondamentale un comportamento responsabile da parte dei giovani, ma la buona riuscita delle serate non dipenderà solo da loro".



