Riccione, Consiglio di Stato accoglie appello, Angelini sindaca. "Ora subito al lavoro".

Il Consiglio di Stato, con una pronuncia datata 10 ottobre e di cui si attendeva l'esito, ha accolto l'appello presentato dalla coalizione di centro sinistra contro l'annullamento delle elezioni amministrative del 2022 a Riccione - vinte dalla stessa coalizione con la nomina a sindaca di Daniela Angelini - deciso dal Tar, lo scorso giugno, dopo il ricorso presentato dalla Lega per presunte anomalie nelle operazioni di voto.

La decisione del Consiglio di Stato pone nuovamente Angelini e la sua Giunta alla guida della città romagnola tenuta, in questi mesi, dalla commissaria, Rita Stentella.

"Ha vinto Riccione, hanno vinto i riccionesi - scrive Daniela Angelini in una nota - che finalmente potranno riavere l'amministrazione che avevano scelto. In queste settimane ho lavorato insieme alla mia squadra, ai partiti e alle liste civiche che compongono la mia coalizione per mettere ulteriormente a punto idee e programmi. Ripartiamo subito, immediatamente: ci aspetta un grande lavoro per Riccione".

Adesso, sottolinea la prima cittadina "Riccione ha la necessità di ripartire in fretta attraverso alcune grandi opere strutturali, una vasta e puntuale attività di manutenzione, decoro e pulizia, mantenendo altissima l'attenzione verso le fragilità e i bisogni sociali. È grande peccato avere perso tempo e lasciato la città senza una guida politica durante un momento delicato come l'ultima stagione estiva - conclude Angelini -: ora dovremo essere bravi a recuperare in fretta. Ai riccionesi posso assicurare che il nostro impegno sarà totale".

