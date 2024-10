Riccione, controlli nel weekend: quattro patenti ritirate

La Polizia locale di Riccione ha eseguito dei controlli nel weekend per garantire la sicurezza nelle strade. Gli agenti hanno concentrato i loro sforzi nelle aree centrali e in quelle considerate sensibili, come il capolinea degli autobus e le fermate del Metromare. Insieme all'unità cinofila, è stato fermato sul Metromare un 35enne in possesso di 18 grammi di sostanza stupefacente. Lo stesso è accaduto al capolinea della stazione, dove la Polizia ha sorpreso un ragazzo di 19 anni con addosso delle sostanze stupefacenti.

Nei controlli stradali, in particolare svolti in piazzale Curiel e in viale Torino, sono state accertate cinque violazioni per guida in stato di ebbrezza e sono state ritirate quattro patenti. Uno dei denunciati ha tentato di fornire generalità false, rendendo necessario un foto-segnalamento presso la Questura di Rimini, dove si è scoperto che guidava senza patente.