Riccione: controlli serrati nei luoghi di ritrovo dei giovani.

Sono 40, tutti tra i 14 ed i 17 anni, i giovani identificati dai carabinieri di Riccione durante un servizio straordinario di controllo del territorio, in particolare in parchi, piazze e luoghi di ritrovo. In diversi sono risultati residenti in altri comuni, quindi non giustificati a trascorrere il pomeriggio nella Perla Verde. Ad essere sanzionati sono stati un giovane marignanese, un morcianese ed un pesarese. Un 19enne riccionese è stato poi sorpreso a cedere alcuni grammi di marijuana e per questo denunciato all’Autorità giudiziaria.

Durante i controlli, sono stati inoltre denunciate tre persone: due quarantenni di San Clemente, sorpresi con bilancio di precisione e materiale per il confezionamento della droga, e un cittadino ucraino, colto nel tentativo di rubare generi alimentari in un supermercato del centro.

I gruppi dei giovani, sottolinea infine l'Arma, sembra abbiano capito l'importanza della mascherina.

