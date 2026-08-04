Riccione, controlli sugli affitti turistici irregolari: cinque gestori diffidati, uno denunciato e uno multato

A Riccione la Polizia locale ha concluso un’operazione di controllo sugli affitti turistici irregolari su case vacanza e appartamenti ammobiliati. 27 gli accertamenti, soprattutto nel centro cittadino e nella zona di viale Ceccarini. Cinque gestori sono stati diffidati per la mancata esposizione del Codice identificativo nazionale. In un caso è stata rilevata l’assenza della Scia, con una sanzione di mille euro. Un altro gestore è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per aver continuato l’attività nonostante il precedente divieto di prosecuzione.

Le verifiche sono partite da segnalazioni, controlli sul territorio e dal monitoraggio degli annunci pubblicati sui principali portali online. L’obiettivo è contrastare la concorrenza sleale, tutelare gli operatori regolari e prevenire le truffe legate ad appartamenti inesistenti. La sindaca Daniela Angelini ha ringraziato la Polizia locale" Questi interventi - dichiara - sono fondamentali per garantire la massima trasparenza, difendere l'immagine della nostra città e tutelare tutte le strutture e i gestori che operano quotidianamente nella piena legalità e nel rispetto delle regole”.







