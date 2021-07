Riccione: DEEJAY On Stage torna con eventi musicali e sportivi

Dal 30 luglio al 21 agosto, DEEJAY On Stage 2021 propone 10 serate di spettacolo e contest musicale e 10 giornate dedicate allo sport. Il programma completo sarà svelato il 15 luglio, ma gli appuntamenti con lo spettacolo in piazzale Roma avranno come protagonisti: i Sottotono, con il singolo Mastroianni, i The Kolors, Madame, la vera novità di Sanremo 2021. Tornano sul palco di Riccione anche Baby K, Boomdabash, Gaia e Nek, mentre sarà ospite per la prima volta Sangiovanni. Ad aprire, venerdì 30 luglio, saranno Mahmood, Noemi e Carl Brave.









Durante il giorno, negli orari 6:30-11:00 e 17:45-20:30, a piazzale Roma sono previsti corsi gratuiti per allenamenti di ogni tipo. Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13, sarà come sempre Rudy Zerbi a condurre le dirette radiofoniche, mentre dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20 ci sarà Gianluca Gazzoli e il sabato e la domenica, stessa ora, Chicco Giuliani.

Il progetto, l’organizzazione e la realizzazione di DEEJAY On Stage è a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Radio DEEJAY nella figura di Linus e con il patrocinio, contributo e collaborazione dell’Assessorato al Turismo, Sport, Cultura, Eventi del Comune di Riccione.

Le dichiarazioni di Renata Tosi, sindaco di Riccione: “Linus e Radio Deejay sono delle presenze ormai collaudate a Riccione. Un legame che anche quest’anno rinnoviamo, mantenendo tutte le giuste e dovute precauzioni in tema di sicurezza nel rispetto di ogni protocollo e sempre in stretta collaborazione con le forze dell’ordine”.