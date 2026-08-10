Riccione denuncia "Legaofficial" e chiede un milione di euro

Il Comune di Riccione ha sporto querela e chiesto un milione di euro di risarcimento danni contro il canale TikTok "Legaofficial". La causa è un video ritenuto discriminatorio, ambientato falsamente in una spiaggia riccionese del 2030 con decine di clandestini in bivacco, che ha superato le 500mila visualizzazioni. Nel post si affermava che Riccione si sarebbe ridotta in quel modo, se nel frattempo Matteo Salvini non fosse diventato Ministro dell'Interno. La sindaca Daniela Angelini ha respinto la difesa della Lega, che parlava di semplice provocazione, definendo il filmato un attacco al brand turistico e all'onore cittadino. L'eventuale indennizzo sarà destinato interamente al fondo comunale per gli affitti delle famiglie in difficoltà economica.







