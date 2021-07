Riccione: denunciati due gruppi di nordafricani per furti e rapine

A Riccione nel weekend sono state fermate due bande di ragazzini tra i 15 e i 18 anni.

Domenica pomeriggio in zona Palacongressi, la prima banda, composta da giovani nordafricani provenienti da Ancona, hanno rubato cellulari e portafogli sotto minaccia di aggressione fisica ad un gruppo di ragazzi di Modena in vacanza. Verso le 18 sono stati avvertiti i Carabinieri che li hanno portati in caserma per identificarli. Tre di loro sono stati denunciati per rapina, mentre per tutto il gruppo, riporta il Corriere Romagna, è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.

Mentre la seconda banda, composta da nordafricani provenienti da Bologna, venerdì notte in Piazzale Roma armati di coltello hanno rapinato due turisti minorenni provenienti da Perugia. I delinquenti sono stati trovati dai Carabinieri che li hanno perquisiti. Nello zaino hanno trovato anche un cellulare che era stato rubato a un riccionese. Tutto è stato riconsegnato ai legittimi proprietari e il gruppo è stato denunciato per i reati di rapina e furto in concorso.