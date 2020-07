CARABINIERI Riccione: denunciati tre minorenni per vandalismo in spiaggia, arrestato ladro di scooter

Prosegue l'impegno dei Carabinieri di Riccione per contrastare gli episodi di vandalismo nella città e nelle spiagge. Tre giovani, ieri mattina, sono stati rintracciati e denunciati dopo essere stati sorpresi a danneggiare una tenda del bagno 46. All'interno del gruppo gli uomini dell'Arma hanno individuato i due responsabili di altre azioni analoghe a giugno nei bagni 103 e 110. I militari hanno anche arrestato un 28enne, originario di Trinitapoli, sorpreso mentre stava tentando di rubare uno Scarabeo 50 in Piazzale Curiel. Processato per direttissima, dovrà rispondere del reato di furto aggravato.















