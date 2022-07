RICCIONE Riccione: distribuite 10 mila piadine al casello dell'autostrada per salutare i turisti

Nella calda giornata di domenica 3 luglio lo staff in arancione di Riccione Piadina ha fatto una bella sorpresa a tutti i turisti che – dopo le vacanze in riviera – si dirigevano verso il casello di Riccione. Con grandi cartelli con su scritto “ritira gratis il Souvenir dalla Romagna #souvenir2022” i ragazzi hanno regalato piccoli pacchetti con piadine farcite a tutti i passanti in rientro dal weekend. Un commento sulla pagina Instagram di Riccione Piadina: “poi ti chiedono: ma perché torni in Romagna? Perché ti passano le piadine dal finestrino della macchina mentre sei in fila al casello. Fantastici, mi avete messo allegria! Grazie!”. Sono state superate anche le aspettative dello staff: “Ci aspettavamo di dare 7 mila confezioni e invece siamo passati sopra le 10 mila. La cosa più bella è salutare i nostri turisti e lasciargli un bel regalo, una piadina”.

