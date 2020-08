Riccione: due giovani sorpresi al parco con bancomat e cellulari rubati, denunciati

Gli agenti della Polizia di Riccione sono intervenuti ieri al Parco Giovanni Paolo II per effettuare un controllo su due 18enni perugini. Entrambi sono stati trovati in possesso di due telefoni cellulari e di altri documenti, fra cui dei bancomat, di cui non erano in grado di attestare la proprietà. Da una verifica è emerso che gli oggetti erano stati rubati a due ragazzi italiani, rispettivamente nei pressi del parco stesso e nei dintorni una discoteca di Senigallia. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre i due giovani identificati sono stati denunciati per ricettazione.