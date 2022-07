Riccione: due ragazze investite e uccise dal treno all'alba

Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità che passava dalla stazione di Riccione diretto a Milano. È successo intorno alle 7 di domenica. Dalle prime informazioni, riportate da ANSA, le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando. Accertamenti sono in corso da parte della Polizia Ferroviaria e dei carabinieri. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona e si stanno predisponendo servizi sostitutivi ai treni regionali con degli autobus.

Agli accertamenti stanno collaborando carabinieri, Polfer e agenti della questura di Rimini. Al momento è stato trovato un telefono cellulare, ma danneggiato. Sul posto anche la sindaca di Riccione Daniela Angelini, per dare supporto e fruibilità alla zona della stazione. Ci sarebbero alcuni testimoni oculari che gli investigatori stanno sentendo e bisognerà incrociare queste testimonianze con l'analisi dei video delle telecamere in stazione. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, da un attraversamento imprudente, a un litigio tra le due finito sui binari, a un tentato suicidio di una delle due con l'altra che tenta di fermarla ed entrambe finiscono travolte dal treno in corsa.

"Siamo sconvolti. Sono vicina al dolore delle famiglie e il nostro pensiero è solo per le madri delle ragazze", è il primo commento della sindaca di Riccione.