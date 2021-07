Riccione: due ragazzi premiati come Ambasciatori di Riccione nel Mondo

La città di Riccione premia come Ambasciatori di Riccione nel Mondo due ragazzi di 12 e 13 anni che hanno ripulito il mare dalla plastica. “Sono un esempio di come si deve trattare la propria città, dandosi da fare in prima persona con responsabilità e spirito di squadra” ha detto l'assessore al Turismo Stefano Caldari consegnando ad a Edoardo Zavoli e Alessandro Gambuti, la pergamena della città. I due ragazzi hanno dedicato due pomeriggi alla raccolta della plastica dispersa in mare, sul porto di Riccione in mezzo agli scogli riempiendo cinque sacchi e hanno deciso che continueranno nella loro opera. Anche una signora di 79 anni, Adele Maggioni, è stata premiata: "Vengo a Riccione da quando avevo 28 anni - racconta la signora Adele - la sorella della mia amica, la signora Maria Elvira Tiberini che lavorava in fabbrica con me e mi raccontò che sua sorella aveva appena aperto una pensione a Riccione di nome Junior" e premiata anche un'altra coppia di clienti affezionati dell'Hotel Junior e all'Imperiale che vengono a Riccione da 40 anni: Francesco Milani e Maria Rosa Onofrio vengono a Riccione dal 1974.