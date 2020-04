Riccione e G20 Spiagge scrivono a Conte: "Vogliamo date e regole certe"

Tutte le incertezze per la riapertura di un comparto fondamentale come quello del turismo anche in Riviera, dove il Comune di Riccione si associa all'appello inviato al Premier Conte da parte dei Comune del "G20 spiagge", che rappresenta le 20 spiagge più visitate d'Italia. Chiedono un incontro per esporre le esigenze degli operatori, ma anche dei lavoratori del settore "per tutelare il tessuto economico e sociale che rappresentiamo" dicono, ricordando come in questi mesi già insieme abbiano lavorato facendo squadra, "pronti a intervenire nei rispettivi territori, operando in sicurezza”. Una sola richiesta: "date e regole certe, per rispettarle. Impossibile – scrivono – immaginare di decidere l'apertura delle spiagge a ridosso della stagione estiva, rispetto ad attività che necessitano almeno 30/40 giorni di anticipo. Non si può più attendere”.



