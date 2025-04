Riccione e Radio Deejay si separano: la Perla Verde annuncia "Riccione Music City"

Dopo anni di collaborazione, l’estate riccionese non sarà più a ritmo di Radio Deejay. Ad annunciarlo è stato il direttore della storica emittente milanese, Linus, attraverso un messaggio diffuso sui social: "Dopo tanti anni, quest’estate Radio Deejay non sarà a Riccione. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato".

Un epilogo che porta con sé amarezza e la chiusura di una lunga storia che aveva contribuito a rendere Riccione un polo attrattivo tra musica, spettacolo e mare. Già lo scorso anno la trattativa era stata complessa, con la formalizzazione dell’accordo avvenuta solo a maggio. Questa volta, invece, il rapporto si è definitivamente interrotto, spingendo l'amministrazione comunale a ripensare l'offerta estiva.

Nasce così Riccione Music City. L’obiettivo è ambizioso: oltre 20 eventi musicali distribuiti su più arene, coinvolgendo artisti italiani e internazionali in un’offerta che spazia dal pop all’urban, dal jazz al cantautorato. Gli appuntamenti si terranno tra il Parco degli Olivetani, Piazzale Roma e Piazzale Ceccarini.

Tra i nomi già confermati figurano Lazza, Irama, Anna, Guè e Luchè, protagonisti di concerti a pagamento all'interno del Versus Festival. Piazzale Roma ospiterà invece sei concerti a ingresso libero con artisti storici della musica italiana, mentre Piazzale Ceccarini si trasformerà nell’arena del grande jazz internazionale. Riccione punta anche su una massiccia campagna di promozione turistica su scala nazionale e internazionale.

Non sono mancati i messaggi di rammarico da parte del territorio. I vertici di Aquafan hanno espresso il loro profondo dispiacere per l'addio di Radio Deejay: "La nostra partnership ha contribuito in maniera significativa a rendere Aquafan ciò che è oggi. La mancanza di Radio Deejay comporterà una perdita significativa in termini di posizionamento e notorietà per tutto il territorio romagnolo, costruita in tanti anni di lavoro e dedizione". "Le porte di Aquafan rimangono sempre aperte per Linus e tutti i preziosi collaboratori di Radio Deejay", si legge ancora nella nota.