Riccione: Estesa a tutta la città l'ordinanza di divieto di vendita di alcol da asporto.

E' stata estesa a tutta la città d Riccione l'ordinanza, già in vigore per viale Dante, che vieta la vendita di bevande alcoliche da asporto. Dalle 20 di domani, venerdì 13 agosto fino al mattino del 23, il 30 per viale Dante. "Abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare con provvedimenti amministrativi per garantire serene vacanze nella città di Riccione - ha detto il sindaco, Renata Tosi -. Questa ordinanza è stata pensata ed elaborata proprio sulla base delle richieste degli operatori turistici, bagnini, albergatori pubblici esercenti. Il punto è proprio la qualità dell'offerta del prodotto turistico che viene percepito di alto livello dalla clientela quando le regole che ci sono vengono rispettate".

