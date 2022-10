Riccione festeggia i suoi 100 anni: forte il ricordo dei "Magnificisette"

Riccione festeggia i suoi 100 anni. La festa a villa Lodi Fè dove già dal pomeriggio si erano radunate tantissime persone per partecipare ad una serata ricca di musica spettacoli e danze. Il momento centrale, quello del taglio della torta da parte della Sindaca Daniela Angelini. Tanta la commozione nelle sue parole, nel celebrare una ricorrenza così importante a pochi giorni da una immensa strage che ha sconvolto l'intera comunità.

“Il compleanno di Riccione cade tra la stagione estiva e il periodo natalizio – dice la Sindaca. Abbiamo sempre festeggiato in una versione intima, senza i nostri cari ospiti, tra di noi, come una famiglia. Non mi dispiace – continua commossa Angelini – che il compleanno del cuore sia tutto per noi, per la nostra comunità”. Forte il ricordo e il richiamo ai “Magnificisette” del Centro 21 e per l’ex sindaco Massimo Pironi ai quali è stato dedicato lo show acrobatico Gravity.