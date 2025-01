Riccione: folle fuga di un neopatentato ubriaco, fermato in autostrada Sei patenti ritirate e raffica di controlli della Polizia locale durante le festività

Durante le festività natalizie, la Polizia locale di Riccione ha intensificato i controlli su strada e nelle aree centrali della città, con l'ausilio di unità cinofile e pattugliamenti mirati. Sei persone sono state sanzionate per detenzione di droga, tra cui una significativa quantità di metamfetamina, e sei patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, soprattutto tra i più giovani.

L’episodio più grave si è verificato all’alba del primo gennaio, quando un neopatentato classe 2005, visibilmente ubriaco, ha forzato un posto di blocco lungo viale Sardegna. Accelerando all’improvviso, ha rischiato di investire un agente della Polizia locale, che è riuscito a scansarsi in extremis. L’inseguimento si è snodato a velocità folle lungo la Statale 16 e l’autostrada, dove il giovane ha continuato a correre nonostante un pneumatico esploso dopo un urto con il cordolo stradale. Il veicolo, un’auto immatricolata in Polonia e noleggiata, è stato bloccato alla prima piazzola di sosta grazie al coordinamento con la Polizia Autostradale.

Il conducente, residente a Foggia, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale e messa in pericolo della sicurezza stradale. L’auto è stata sequestrata e sottoposta a fermo amministrativo. Questo caso riguarderebbe un fenomeno crescente, secondo la Polizia Locale: l’utilizzo di veicoli noleggiati all’estero per evitare costi assicurativi elevati. Il giovane è stato multato anche per mancata registrazione del veicolo in Italia, obbligatoria dopo 30 giorni di utilizzo.

