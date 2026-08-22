Riccione. Fuga, speronamento e aggressione ai Carabinieri: arrestato 22enne

Non si è fermato all'alt, ha innescato un inseguimento sulla Statale 16 e poi ha speronato deliberatamente un'autoradio dei Carabinieri giunta in supporto. Non pago, una volta sceso ha opposto resistenza al fermo ferendo 4 carabinieri, finiti al Pronto Soccorso di Riccione per le lesioni riportate.

Protagonista un 22enne albanese irregolare sul territorio nazionale che è stato arrestato nella notte dai Carabinieri della Compagnia di Riccione per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. L'episodio si è verificato poco dopo l'una sulla SS 16 nel comune di Riccione: una pattuglia della Sezione Radiomobile ha intimato l'alt a un'utilitaria che aveva omesso di dare la precedenza con una manovra pericolosa.

Il conducente ha ignorato il segnale e ha accelerato bruscamente, dando il via a un inseguimento in direzione Misano Adriatico. Per sfuggire al dispositivo di blocco, ha speronato volontariamente una vettura dei Carabinieri intervenuta in supporto, per poi scagliarsi contro i militari con calci e pugni prima di essere bloccato. Oltre alle accuse per i reati commessi, per il giovane sono state attivate le procedure per violazione delle norme sull'immigrazione. Il giudizio direttissimo svoltosi questa mattina si è concluso con la convalida dell'arresto e la traduzione presso la Casa Circondariale di Rimini in attesa dell'udienza di giudizio.







