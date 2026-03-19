Riccione, fugge dopo aver abbattuto palo e telecamera: rintracciato dopo 10 giorni

Pensava di averla fatta franca approfittando del buio e della strada deserta, ma è stato rintracciato dopo dieci giorni. Un uomo di 30 anni, residente a Gradara, è stato individuato dalla Polizia locale dopo aver provocato un incidente in viale D’Annunzio ed essersi allontanato senza fermarsi.

L’episodio risale alle 03:24 del 9 marzo, quando un violento impatto ha abbattuto un palo della segnaletica e uno della videosorveglianza. L’urto è stato talmente forte da interrompere improvvisamente le immagini della telecamera di piazzale Allende, colpita in pieno proprio mentre un veicolo commerciale si avvicinava all’obiettivo. Gli agenti, impegnati nel pattugliamento notturno con otto pattuglie distribuite tra zona nord, centro e sud della città, sono arrivati sul posto pochi minuti dopo, trovando solo detriti e i segni evidenti dell’impatto. Le indagini sono partite da alcuni frammenti di plastica e vetro rimasti sull’asfalto. Convinti che un mezzo in quelle condizioni non potesse proseguire a lungo senza assistenza, gli operatori hanno contattato le ditte di soccorso stradale della zona. La svolta è arrivata da un’azienda di Rimini, che ha confermato di essere intervenuta proprio in viale D’Annunzio per recuperare un autocarro gravemente danneggiato, fornendo la targa del veicolo.

A quel punto è entrata in gioco la rete comunale di lettura targhe, che ha permesso di ricostruire con precisione il percorso del mezzo, nonostante fosse stato caricato su un altro veicolo e trasferito prima a Coriano e poi verso il pesarese. Grazie anche alla collaborazione con la Polizia locale di Pesaro, il veicolo è stato individuato all’interno di un’officina, dove gli accertamenti hanno confermato la corrispondenza tra i danni riportati e i frammenti recuperati sul luogo dell’incidente.

Per il conducente, un cittadino colombiano del 1994 residente a Gradara, sono scattate diverse sanzioni: dalla multa per velocità non commisurata al danneggiamento di opere pubbliche, fino alla contestazione della fuga dopo incidente. Prevista anche la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione del documento di guida. A queste si aggiungeranno i costi per il ripristino delle telecamere e della segnaletica, oltre alle spese di pulizia della strada.









