Riccione, furti negli hotel e violazione dei divieti: due arresti dei Carabinieri

Due arresti nelle ultime ore a Riccione da parte dei Carabinieri. Il primo riguarda un giovane di 18 anni, accusato di tentata rapina, furto e indebito utilizzo di mezzi di pagamento.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si sarebbe introdotto in un albergo, impossessandosi del portafogli di una turista. Avrebbe poi utilizzato la carta sottratta per effettuare acquisti in un esercizio commerciale della zona. Poco dopo si sarebbe recato in un'altra struttura ricettiva, dove il gestore lo avrebbe sorpreso mentre tentava di prendere le chiavi di due camere. Per riuscire a fuggire, il giovane avrebbe usato violenza nei confronti dell'albergatore.

Allertati tramite il numero di emergenza, i Carabinieri lo hanno rintracciato e bloccato poco dopo. Il 18enne è stato trasferito nel carcere di Rimini, in attesa dell'udienza di convalida.

Sempre a Riccione è stato arrestato un 35enne, trovato nell'abitazione dell'ex convivente nonostante un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. L'uomo è stato condotto in caserma e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria.







