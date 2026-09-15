CRONACA RICCIONE Riccione. Furto nella notte in piadineria e fuga in bicicletta con la cassa: arrestato Un 45enne è stato fermato nella notte dai Carabinieri dopo un inseguimento in bicicletta. Segnalato il tentativo di investire un militare durante la fuga. Denunciato anche per un tentato furto

Riccione. Furto nella notte in piadineria e fuga in bicicletta con la cassa: arrestato.

Un 45enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza nella notte dai Carabinieri della Compagnia di Riccione per l'ipotesi di furto aggravato ai danni di una piadineria del centro. L'uomo è stato inoltre denunciato per un tentato furto in un vicino bar-ristorante e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Gli interventi sono iniziati intorno alle 2, quando alla Centrale Operativa è arrivata la segnalazione di un'intrusione in un bar-ristorante sul lungomare. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il presunto autore sarebbe stato "messo in fuga a mani vuote dall'attivazione del sistema antintrusione".

Pochi minuti dopo è scattato un secondo allarme in un'attività di viale Gramsci. Durante le ricerche i militari hanno intercettato un uomo in bicicletta perfettamente rispondente alle descrizioni diramate. Alla vista delle pattuglie, il 45enne ha tentato la fuga imboccando la pista ciclabile e cercando di investire uno dei militari, che è riuscito a schivarlo e a bloccare il manubrio della bicicletta.

Nello zaino dell'uomo i Carabinieri hanno trovato un grosso scalpello in metallo e il contenitore di un registratore di cassa che, secondo gli investigatori, era stato asportato poco prima dalla piadineria dopo la forzatura della serranda. L'intero incasso, circa 900 euro, è stato recuperato e restituito ai proprietari. Il 45enne, già arrestato nei primi giorni di settembre per un reato analogo, è comparso questa mattina davanti al Tribunale di Rimini per il rito direttissimo.

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