Riccione: genitori ringraziano Polizia Locale per aver soccorso il figlio, due persone denunciate per fuga.

Al comando di Polizia Locale di Riccione, il 28 novembre scorso è arrivata un'e-mail che gli agenti hanno deciso di incorniciare perché rinfranca l'entusiasmo degli operatori impegnati a far rispettare le norme della strada in città. L'e-mail riporta questo testo: "Alla cortese attenzione del Comandante Dott. Zechini. Buongiorno, vorremmo per suo tramite ringraziare i due agenti intervenuti ieri pomeriggio in Viale Veneto per soccorrere nostro figlio. Tempestivi, professionali e sensibili. Un sentito ringraziamento al Comando tutto per la sinergia messa in atto per rintracciare i responsabili del sinistro". Il ragazzo percorreva in bicicletta un tratto di strada ed era finito a terra scaraventato dall'apertura improvvisa di una portiera di un camioncino parcheggiato in maniera irregolare. Le due persone a bordo del veicolo avevano omesso i soccorsi e lanciato minacce. La targa del camioncino è stata poi identificata e le due persone a bordo saranno denunciate per reato di fuga.

