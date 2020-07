FURTO Riccione: giovanissimi rubano borsa, nessuna spiegazioni a Carabinieri e genitori

Nella prima serata di giovedì, due giovanissimi di 15 e 16 anni, hanno approfittato della distrazione di una donna, seduta su una panchina del lungomare di Riccione, per rubarle la borsa e darsi alla fuga. Scattato l'allarme, un cittadino ha iniziato ad inseguirli, raggiungendo il ragazzo che stringeva a sé il maltolto. Intanto i Carabinieri, in pochi minuti, hanno individuato e bloccato anche il complice. I minori sono stati così accompagnati in caserma e sono stati convocati i loro genitori: solo silenzio e nessuna giustificazione al proprio gesto. Entrambi dovranno adesso rispondere di furto aggravato e saranno rimessi al giudizio dell’Autorità Giudiziaria per i minori di Bologna. La borsa è stata restituita alla proprietaria.



