Riccione: grave 84 enne investito sulle strisce.

Grave incidente questa mattina sulla statale 16 a Riccione all'altezza dell'incrocio con via Osimo. Un 84 enne della zona, stava attraversando sulle strisce pedonali, direzione monte, quando è stato investito da una Ford Fiesta, condotta da una coppia di anziani. Alla guida dell'auto un 80enne residente a Cesena, che procedeva in direzione Cattolica Rimini e ha sterzato per cercare di evitarlo senza riuscirci. Il pedone ha sbattuto violentemente, rompendo il fanale anteriore sinistro e lo specchietto lato guida.

Sul posto è intervenuta una Ambulanza e un' auto medicalizzata, per il primo intervento. Il ferito è stato trasportato all'Ospedale Bufalini di Cesena con un codice 3, varie fratture e un trauma cranico in seguito alla caduta. La Polizia Municipale ha fatto i rilievi e raccolto le prime testimonianze.





