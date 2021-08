KM 136 SUD Riccione: grave incidente in A14, traffico bloccato per i soccorsi

Incidente martedì mattina in A14, tra Riccione e Cattolica, in direzione sud. Durante il viaggio una Fiat Punto si è fermata in terza corsia a causa dello scoppio di un pneumatico. L'auto è stata così colpita da una Chrysler che procedeva nella stessa direzione. In base alle prime ricostruzioni, l'impatto è stato violento tanto che entrambi i conducenti sono rimasti incastrati tra le lamiere, insieme a uno dei passeggeri. Diversi i feriti. Intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori. Il conducente della Punto sarebbe in condizioni gravi al Bufalini di Cesena. Il traffico è stato chiuso per più di mezz'ora, con code di alcuni chilometri.



