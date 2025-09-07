Riccione, grave incidente in viale d’Annunzio: coppia in scooter sbalzata sull’asfalto Violento scontro con un’auto in svolta nei pressi di piazzale Neruda: strada chiusa e rilievi della Polizia Locale

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di sabato 6 settembre a Riccione, in viale d’Annunzio. Intorno alle 23.15, nei pressi del piazzale Neruda, uno scooter con a bordo una coppia – un uomo e una donna – che procedeva in direzione Rimini, si è scontrato con un’auto che viaggiava in senso opposto e stava effettuando una svolta per raggiungere il piazzale.

L’impatto è stato molto violento: i due scooteristi sono stati sbalzati a terra dopo un volo di alcuni metri. Sul posto, come spiega la stampa locale, sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze per prestare soccorso. La Polizia Locale ha chiuso il tratto di strada al traffico, deviato sulle vie interne, e ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.

