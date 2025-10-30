CRONACA Riccione, grave incidente tra moto e auto sammarinese: 40enne trasportato d’urgenza al Bufalini Scontro alle 9.45 di giovedì all’incrocio tra via Coriano e via Riva del Garda: motociclista su Triumph elitrasportato al “Bufalini”.

Grave incidente nella mattinata di giovedì alle porte di Riccione. Un motociclista di 40 anni è rimasto ferito in modo serio in seguito a uno scontro tra la sua Triumph Bonneville Spirit e una Skoda con targa sammarinese.

L’impatto, come riporta Rimini Today, è avvenuto intorno alle 9.45 all’incrocio tra via Coriano e via Riva del Garda. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale di Riccione, la Skoda stava uscendo da via Riva del Garda per svoltare a sinistra - quindi in direzione Coriano -, quando si è verificato lo scontro con la moto che procedeva in direzione di Rimini. Il centauro non avrebbe potuto evitare l’impatto, andando a urtare contro il frontale destro dell’auto e finendo poi violentemente sull’asfalto.

I soccorritori del 118 hanno subito constatato la gravità delle ferite. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato stabilizzato, quindi trasportato con l’eliambulanza da Ravenna al “Bufalini” di Cesena, con codice di massima urgenza.

La strada è stata parzialmente chiusa per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. La Polizia Locale è al lavoro per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

