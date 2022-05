Riccione: grosso incendio in un camping, in azione i Vigili del Fuoco

Erano circa le 14.30 di lunedì quando un grosso incendio è divampato nel cantiere del camping “Club del Sole - Romagna Camping”, a Riccione. A prendere fuoco alcuni bungalow di legno. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Ignote, al momento, le cause dell'incendio. Fra le ipotesi al vaglio anche la presenza, sul terreno, di uno strato di "lanuggine" di pioppo, particolarmente infiammabile. Ad accorgersi delle fiamme e a far scattare l'allarme, gli operai che stavano proprio lavorando nella costruzione di nuove casette per i turisti. Il fumo sprigionato è visibile a decine di chilometri di distanza. Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale Riccione.





Seguiranno aggiornamenti