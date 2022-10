Riccione: grosso pino crolla su auto in movimento, solo graffi per 74enne al volante Andruccioli, assessore all’ambiente: raddoppieremo immediatamente le risorse per la prevenzione del rischio

Stava spostando la macchina nel parcheggio, quando improvvisamente, si è visto cadere addosso un albero secolare. E' successo la mattina di venerdì poco prima delle 10 nel parcheggio Martiri delle Foibe lungo viale Vittorio Emanuele II di Riccione. Si tratta di un pino marittimo dell’età stimata di una ottantina di anni. Tanta paura ma poche conseguenze per il riccionese di 74 anni a bordo dell'utilitaria Chevrolet: per sua fortuna soltanto graffi. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Ceccarini di Riccione con un codice di minima gravità.

Nel parcheggio sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il pino marittimo, che ha danneggiato anche la cancellata di una casa adiacente, gli agenti della Polizia locale di Riccione per gestire la viabilità, interrotta per circa mezz'ora e poi ripartita a senso unico alternato, i tecnici di Geat e dell’ufficio Servizio ambiente del Comune per ispezionare la pianta. “Il pino marittimo era ammalorato da una carie ma la riusciamo a vedere solo ora che il tronco si è spezzato alla base. Non c’erano invece segni evidenti sul fusto né sulla chioma che appare in salute”, ha spiegato Mario Sala del Servizio ambiente. “Raddoppieremo immediatamente le risorse per l’analisi e il censimento del patrimonio arboreo cittadino al fine della prevenzione del rischio - ha detto l’assessore all’Ambiente Cristian Andruccioli - Oggi è andata bene ma non possiamo permetterci che altre piante mettano a repentaglio la vita delle persone”.

