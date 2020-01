Riccione: guida senza patente in stato d'ebbrezza la macchina di un conoscente, arrestato

Aveva preso l'auto di un suo conoscente dopo aver trascorso la serata in un Night club e si era messo alla guida ubriaco, senza aver mai ottenuto la patente di guida. I Carabinieri di Riccione hanno fermato la corsa del giovane, 'classe 84 di origine domenicana, sorpreso nell'ambito dei controlli della vigilia dell'Epifania con un tasso alcoolemico di 2.4. Il giovane è stato arrestato ed è stato sottoposto in mattinata a rito direttissimo.

I militari hanno anche, durante la nottata, fermato un 15enne marocchino sospettato di essere implicato in diversi furti. Il giovane, durante le perquisizioni, ha insultato più volte gli uomini dell'arma, ottenendo così una denuncia per oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Ritirate anche due patenti per guida in stato di ebbrezza in un controllo serale che ha coinvolto 42 individui e 57 veicoli.