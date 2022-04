CRONACA Riccione: guidava una Ferrari con la patente sospesa dal 2008, fermato dalla GdF

Aveva la patente sospesa da 14 anni un residente di Milano, sorpreso nei pressi del casello autostradale di Rimini al volante di una Ferrari, modello Roma. A sorprendere l'uomo la Guardia di Finanza di Rimini, durante dei controlli.

L'uomo aveva azzerati i punti sulla licenza di guida dal 2008 per via di numerose violazioni del codice stradale. Scatterà per lui una sanzione che può arrivare a superare gli ottomila euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

