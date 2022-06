'Riccione ha voltato pagina', le prime parole della sindaca Angelini

"Il futuro di Riccione riparte da ascolto, dialogo, confronto. Quanto di buono fatto in questi anni verrà portato avanti, ma sarà più inclusivo, più condiviso e più giusto. Riccione è di tutti" parte da qui la neo sindaca della Perla Verde, Daniela Angelini, rassicurando elettori e non. "Voglio ringraziare Stefania Sinicropi, Stefano Caldari e Claudio Cecchetto, e per aver corso questa bella sfida democratica con me. E, davvero, un grazie particolare a chi mi ha votata per avermi regalato una nuova, meravigliosa avventura. Grazie alle sei liste della coalizione per avermi sostenuta, perché senza anche solo una di loro non avremmo vinto".

"Un risultato bellissimo! E soprattutto un primo verdetto evidente: nonostante gli 8 anni di governo, le risorse investite, i colpi bassi, un clima a dir poco avvilente per prevaricazione e perfino violenza, questa amministrazione è stata bocciata dai riccionesi. Riccione ha scelto per una città unita, moderna, sostenibile e soprattutto aperta. La sindaca invoca 'basta divisioni, investiamo nel valore della comunità e della partecipazione, che sono gli elementi principali che hanno fatto grande Riccione nel corso della sua storia. La sicurezza, il lavoro e l’impresa, la salute, l’ambiente, la scuola, la mobilità sono i campi dell’amministrazione e della vita che saranno in cima a ogni pensiero".

Parla in una nota dei tanti progetti promessi e lanciati, ma non realizzati. "E io voglio essere per Riccione una sindaca nuova, libera. Libera perché svincolata da qualsiasi interesse che non sia quello della città"