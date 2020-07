Riccione: il cane Ziko fiuta l''erba' in stazione

Controlli intensificati a Riccione per il fine settimana, in coincidenza con un crescente flusso di presenze turistiche. In particolare in stazione ieri mattina è stata portata a termine un'operazione di Polizia Locale e Polizia Ferroviaria: il bilancio è di due persone segnalate per possesso di stupefacente, un 18enne di Lodi e un 19enne di Treviso, 50 grammi di marijuana sequestrata e 23 persone identificate. Controlli che si sono avvalsi del fiuto del cane poliziotto Ziko. Il ragazzo di Lodi viaggiava con al seguito un trolley nel quale il cane a segnalato la presenza di droga, così come il 19enne, che l'aveva in tasca. Altro stupefacente è stato trovato tra le banchine della stazione. La Polizia locale ha inoltre multato due bar, tra il lungomare e viali commerciali, per assembramento e mancato uso della mascherina.