Riccione, il Comune acquista Villa Mussolini: via libera del Consiglio

Il Comune di Riccione compie un passo decisivo verso l’acquisizione di Villa Mussolini. Il Consiglio comunale, nella seduta del 26 marzo, ha approvato la delibera che autorizza l’acquisto dell’intera partecipazione della società Riminicultura srl, attuale proprietaria della storica dimora di viale Milano. Il provvedimento è passato con 13 voti favorevoli e 9 astenuti, senza voti contrari.

L’operazione, del valore di 1.206.000 euro, arriva dopo l’accettazione dell’offerta da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e rappresenta l’ultimo passaggio prima del rogito definitivo. La strategia individuata dall’amministrazione prevede l’acquisizione delle quote societarie per ottenere la piena proprietà dell’immobile, seguita dallo scioglimento della società e dall’inserimento diretto della villa nel patrimonio comunale.

L’obiettivo è quello di trasformare Villa Mussolini in un polo culturale stabile, in linea con la programmazione triennale del Comune. La sindaca Daniela Angelini ha parlato di una scelta che restituisce alla città "un pezzo fondamentale della nostra storia e della nostra identità", sottolineando la volontà di garantire una fruizione pubblica e continuativa dello spazio.







