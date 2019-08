“Riccione – il film” stroncato dall'Arcigay: “Un concentrato di sessismo e omofobia”

“Un concentrato di macchiette, sessismo, luoghi comuni, stereotipi, sessismo, omofobia, machismo, body shaming”. Non usa mezzi termini l'Arcigay Rimini per commentare le scene di “Riccione – il film”, il lungometraggio pubblicato sul canale YouTube della Rai. Che ad oggi conta oltre un milione e trecentomila visualizzazioni. L'associazione punta il dito soprattutto sulla figura del personaggio omosessuale “rappresentato beceramente come il solito stereotipo-macchietta molesto che ci prova con tutti, lancia sguardi allupati ai protagonisti ed oggetto continuo di disprezzo e infamie”. “Un destino davvero misero – continua – per quella Riccione che era stata capitale europea del turismo gay fin dagli inizi del '900”.

Poi una stoccata al Comune: “È scandaloso che abbia patrocinato questo spot e che l'assessore al Turismo Stefano Caldari sia persino riuscito a vantarsene”. “Purtroppo però nessuna sorpresa - conclude Marco Tonti, presidente Arcigay della provincia di Rimini "Alan Turing" - Quando Riccione nega per anni il patrocinio al Rimini Summer Pride, la grande manifestazione per i diritti LGBT della Romagna, definendolo "una carnevalata" ma concedendolo ai convegni ufologici, la linea culturale pare già ben delineata. Patrocinare uno spot come questo, omofobico, sessista, machista e volgare, è una naturale evoluzione di questa linea. Questo video è una pessima pubblicità per tutta la riviera e un danno notevole per quelle città che cercano di qualificarsi come luogo accogliente e paritario per tutti e tutte”.